Почему больница не отдает тело 22-летней девушки? - ЗАЯВЛЕНИЕ

Международный госпиталь Bona Dea прокомментировал распространенное в соцсетях видео о том, что семье не выдают тело 22-летней пациентки.

Как передает Report, в заявлении медучреждения говорится, что Мамедова Тебессюм Ровшан гызы 1998 г.р. 5 мая обратилась в больницу с жалобами на кровохарканье и потерю 8 килограммов за последние 20 дней.

Было отмечено, что она прошла осмотр у онколога: "Во время обследования были просмотрены радиологические (КТ торакоабдоминальной зоны) обследования, проведенные в других больницах, в легких, печени и яичниках были обнаружены метастатические очаги. Близким больной подробно рассказали о ситуации и рекомендовали биопсию для точного диагноза.

На основе письменного согласия больной и ее близких из очага в печени у больной врачом-радиологом была взята биопсия. В результате больной был поставлен диагноз "хориокарцинома, метастазы в отдаленных органах, 4-я стадия. В медицинской онкологии этот диагноз считается неотложной ситуацией, поэтому с учетом возраста больной без потери времени была начата химиотерапия. Состояние больной было тяжелым, она была помещена в специально изолированную палату в реанимационном отделении, где получала интенсивное лечение.

Во время наблюдения в очаге метастаза в печени было обнаружено и остановлено кровотечение. Химиотерапия была продолжена. Как известно, одним из самых распространенных побочных действий химиотерапии является нейтропения. У больной обнаружили нейтропению и сепсис. Несмотря на лечение антибиотиками широкого спектра и интенсивную терапию, больная скончалась 25 июня от легочной недостаточности.

Во время объявления и регистрации процедуры близкие больной сказали, что "не имеют материальных проблем, пусть будет сделано все необходимое" и дали письменное согласие. Тем не менее, с учетом состояния больной и семьи были потребованы только расходы на медицинские нужды без помыслов о выгоде".

В заявлении больницы не говорится, где находится тело покойной, передано ли тело ее близким.

Отметим, что мать покойной сообщила, что они должны больнице 8 тыс. манатов и по этой причине больница не отдает тело покойной, держа в качестве залога.