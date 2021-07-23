О нас
Report Georgia
Аудио новости

Планируется создание колл-центра TƏBİB

Планируется создание колл-центра TƏBİB "В настоящее время ведется серьезная работа по созданию колл-центра Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB)".
Здоровье
23 июля 2021 г. 10:15
Планируется создание колл-центра TƏBİB

"В настоящее время ведется серьезная работа по созданию колл-центра Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB)".

Как сообщает Report, об этом заявила психолог Нармин Османлы, выступая на тренинге TƏBİB, посвященном теме "Роль СМИ в психическом здоровье".

Она отметила, что в период пандемии посредством Линии психологической поддержки 1542 были обработаны 1 122 звонка: "459 из обратившихся были пациенты с коронавирусом. В период карантина преобладали обращения, связанные с нервозностью, возбужденностью и тревогой. Кроме того, психологическая поддержка оказана 1 007 медицинским работникам по всей стране".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Work underway to establish TABIB's call center
Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in Çağrı Mərkəzi yaradılacaq

Другие новости из категории

В Индии у выздоровевших от COVID-19 отметили случаи поражения печени
В Индии у выздоровевших от COVID-19 отметили случаи поражения печени
22 июля 2021 г. 22:34
В Азербайджане за сутки вакцинированы еще 17 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы еще 17 тыс. человек
22 июля 2021 г. 20:06
Названо число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки
Названо число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки
22 июля 2021 г. 19:53
Ученые создали вакцину от коронавируса в форме капсулы
Ученые создали вакцину от коронавируса в форме капсулы
22 июля 2021 г. 16:32
Биолог рассказал, для кого особенно опасен штамм дельта
Биолог рассказал, для кого особенно опасен штамм "дельта"
22 июля 2021 г. 08:47
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
22 июля 2021 г. 04:19
Врачи назвали неожиданный симптом тихого рака у женщин
Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин
22 июля 2021 г. 02:43
Премьер-министр: Свадебные торжества не во всех случаях проводятся в соответствии с требованиями
Премьер-министр: Свадебные торжества не во всех случаях проводятся в соответствии с требованиями
21 июля 2021 г. 21:29
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
21 июля 2021 г. 19:24
В Азербайджане зарегистрировано 225 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане зарегистрировано 225 новых случаев заражения COVID-19
21 июля 2021 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi