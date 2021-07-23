Планируется создание колл-центра TƏBİB

"В настоящее время ведется серьезная работа по созданию колл-центра Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB)".

"В настоящее время ведется серьезная работа по созданию колл-центра Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB)".

Как сообщает Report, об этом заявила психолог Нармин Османлы, выступая на тренинге TƏBİB, посвященном теме "Роль СМИ в психическом здоровье".

Она отметила, что в период пандемии посредством Линии психологической поддержки 1542 были обработаны 1 122 звонка: "459 из обратившихся были пациенты с коронавирусом. В период карантина преобладали обращения, связанные с нервозностью, возбужденностью и тревогой. Кроме того, психологическая поддержка оказана 1 007 медицинским работникам по всей стране".