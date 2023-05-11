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Несколько иностранных пищевых предприятий получили право ввозить продукцию в Азербайджан

Несколько иностранных пищевых предприятий получили право ввозить продукцию в Азербайджан С начала этого года Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) утвердило или условно утвердило ряд пищевых предприятий, расположенных в России, Иране, Беларуси и других странах, предоставив им право экспортировать свою продукцию в Азерба
Здоровье
11 мая 2023 г. 13:56
Несколько иностранных пищевых предприятий получили право ввозить продукцию в Азербайджан

С начала этого года Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) утвердило или условно утвердило ряд пищевых предприятий, расположенных в России, Иране, Беларуси и других странах, предоставив им право экспортировать свою продукцию в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Эксперты агентства оценили завод по переработке молочных продуктов, принадлежащий компании "Брестское мороженое", расположенный в Бресте (Беларусь). Результаты оценки будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии, сформированной соответствующим приказом председателя Агентства, и будет принято решение об утверждении, условном утверждении или отказе в одобрении предприятия.

Агентство направило в компетентные государственные органы зарубежных стран письма-предупреждения о том, что по истечении определенного срока импорт продукции с неутвержденных предприятий будет ограничен.

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