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Пик заболеваемости коронавирусом в Китае может наступить в январе

Пик заболеваемости коронавирусом в Китае может наступить в январе Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, по прогнозам специалистов, придется на январь 2023 года.
Здоровье
24 декабря 2022 г. 10:10
Пик заболеваемости коронавирусом в Китае может наступить в январе

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, по прогнозам специалистов, придется на январь 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание South China Morning Post.

Подобный исход вокруг ситуации с распространением COVID-19 подготовили несколько китайских экспертов.

По информации собеседников газеты, в Пекине вспышка коронавируса, возможно, уже достигла своего максимума.

"Думаю, пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, возможно, уже прошли свой пик", - сказал эксперт по эпидемиологии Университета Гонконга Бен Коулинг.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР фиксируется с начала ноября, при этом чаще всего вирус протекал у зараженных бессимптомно.

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