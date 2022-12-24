Пик заболеваемости коронавирусом в Китае может наступить в январе

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, по прогнозам специалистов, придется на январь 2023 года.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, по прогнозам специалистов, придется на январь 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание South China Morning Post.

Подобный исход вокруг ситуации с распространением COVID-19 подготовили несколько китайских экспертов.

По информации собеседников газеты, в Пекине вспышка коронавируса, возможно, уже достигла своего максимума.

"Думаю, пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, возможно, уже прошли свой пик", - сказал эксперт по эпидемиологии Университета Гонконга Бен Коулинг.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР фиксируется с начала ноября, при этом чаще всего вирус протекал у зараженных бессимптомно.