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Pfizer заявила о нехватке вакцины от коронавируса для США

Pfizer заявила о нехватке вакцины от коронавируса для США Компания не сможет предоставить достаточное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля 2021 года
Здоровье
8 декабря 2020 г. 11:47
Pfizer заявила о нехватке вакцины от коронавируса для США

Американская компания Pfizer информировала Администрацию президента Дональда Трампа о том, что не сможет предоставить достаточное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля 2021 года, так как другие государства скупили большую часть запасов. Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом информирует газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, это говорит о том, что американское правительство, вероятно, не сможет увеличить поставки вакцины Pfizer так быстро, как было запланировано. В связи с этим возникают сомнения относительно того, смогут ли власти страны придерживаться графика и провести вакцинацию большинства граждан к концу весны или началу лета.

Ранее американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

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Версия на английском языке Pfizer warns US about a shortage of coronavirus vaccine

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