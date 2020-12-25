Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19

Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и полагает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени.

По его словам, до возвращения к нормальной жизни всем надо носить маски.

Pfizer и Bionteck получили разрешение на поставки их вакцины в ЕС, первые партии начнут поступать во все страны ЕС 26 декабря.

На вопрос, насколько опасна новая мутация коронавируса, новости о которой последние несколько дней беспокоят всю планету, и повлияет ли она на выпуск вакцины, Бурла ответил, что ожидает эффективного воздействия вакцины на новый штамм.

"Я думаю, что для того, чтобы понять, насколько это опасно, потребуется некоторое время, чтобы лучше узнать новый штамм. Что касается вакцин, я умеренно оптимистичен, что они будут столь же эффективными и с этим штаммом, но в настоящее время мы не знаем наверняка. Я думаю, что видел данные, которые позволяют мне сказать, что я умеренно оптимистичен, но мы будем иметь окончательные доказательства того, являются ли вакцины такими же или более эффективными с этим штаммом, не более чем через две недели", - сказал Бурла.