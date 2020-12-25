О нас
Report Georgia
Аудио новости

Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19

Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19 Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса
Здоровье
25 декабря 2020 г. 09:37
Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19
Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и полагает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени.
Как сообщает Report, об этом Бурла завил в интервью греческому общественному телевидению ERT.
По его словам, до возвращения к нормальной жизни всем надо носить маски.
Pfizer и Bionteck получили разрешение на поставки их вакцины в ЕС, первые партии начнут поступать во все страны ЕС 26 декабря.
На вопрос, насколько опасна новая мутация коронавируса, новости о которой последние несколько дней беспокоят всю планету, и повлияет ли она на выпуск вакцины, Бурла ответил, что ожидает эффективного воздействия вакцины на новый штамм.
"Я думаю, что для того, чтобы понять, насколько это опасно, потребуется некоторое время, чтобы лучше узнать новый штамм. Что касается вакцин, я умеренно оптимистичен, что они будут столь же эффективными и с этим штаммом, но в настоящее время мы не знаем наверняка. Я думаю, что видел данные, которые позволяют мне сказать, что я умеренно оптимистичен, но мы будем иметь окончательные доказательства того, являются ли вакцины такими же или более эффективными с этим штаммом, не более чем через две недели", - сказал Бурла.
По его словам, сейчас проводятся эксперименты, и примерно через две недели будет достаточно данных.
На вопрос, сколько времени потребуется в случае необходимости для изменений в вакцине, Бурла ответил, что это зависит от технологии каждой вакцины.
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi