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Pfizer покупает биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics

Pfizer покупает биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics Фармацевтическая компания Pfizer покупает американскую биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics (GBT) за 5,4 млрд долларов.
Здоровье
8 августа 2022 г. 17:39
Pfizer покупает биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics

Фармацевтическая компания Pfizer покупает американскую биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics (GBT) за 5,4 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Pfizer.

"Согласно условиям сделки, Pfizer купит все выпущенные акции GBT по 68,5 доллара за акцию… общая стоимость компании составит примерно 5,4 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Завершение сделки требует выполнения обычных условий закрытия договора, а также одобрения соответствующих регулирующих органов и акционеров GBT.

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Версия на английском языке Pfizer to buy Global Blood Therapeutics

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