Pfizer покупает биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics

Фармацевтическая компания Pfizer покупает американскую биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics (GBT) за 5,4 млрд долларов.

Фармацевтическая компания Pfizer покупает американскую биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics (GBT) за 5,4 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Pfizer.

"Согласно условиям сделки, Pfizer купит все выпущенные акции GBT по 68,5 доллара за акцию… общая стоимость компании составит примерно 5,4 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Завершение сделки требует выполнения обычных условий закрытия договора, а также одобрения соответствующих регулирующих органов и акционеров GBT.