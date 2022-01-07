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Pfizer назвала объемы поставок вакцин по миру

Pfizer назвала объемы поставок вакцин по миру Pfizer поставила более 2,5 миллиардов вакцин от коронавируса по состоянию на 28 декабря 2021 года. Об этом сообщили Report в Pfizer.
Здоровье
7 января 2022 г. 13:18
Pfizer назвала объемы поставок вакцин по миру

Компания Pfizer поставила более 2,5 миллиардов вакцин от коронавируса по состоянию на 28 декабря 2021 года. Об этом Report сообщили в Pfizer.

Вакцины были доставлены в 166 стран и территорий во всех регионах мира, отметили в компании.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в пятницу превысило 300 млн.

По данным университета, коронавирусом заразился 300 002 021 человек, из них 5 471 856 умерли.

Больше всего выявленных случаев инфицирования - 58 449 898 приходится на США, далее следуют Индия (35 109 286) и Бразилия (22 328 252).

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