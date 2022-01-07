Pfizer назвала объемы поставок вакцин по миру

Pfizer поставила более 2,5 миллиардов вакцин от коронавируса по состоянию на 28 декабря 2021 года. Об этом сообщили Report в Pfizer.

Компания Pfizer поставила более 2,5 миллиардов вакцин от коронавируса по состоянию на 28 декабря 2021 года. Об этом Report сообщили в Pfizer.

Вакцины были доставлены в 166 стран и территорий во всех регионах мира, отметили в компании.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в пятницу превысило 300 млн.

По данным университета, коронавирусом заразился 300 002 021 человек, из них 5 471 856 умерли.

Больше всего выявленных случаев инфицирования - 58 449 898 приходится на США, далее следуют Индия (35 109 286) и Бразилия (22 328 252).