Pfizer намерена локализовать производство вакцины Превенар в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният встретилась с региональным директором Pfizer Озгуром Язиюрт. На встрече были обсуждены вопросы совместной реализации проектов в сфере производства вакцин на территории Казахстана.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният встретилась с региональным директором Pfizer Озгуром Язиюрт. На встрече были обсуждены вопросы совместной реализации проектов в сфере производства вакцин на территории Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Мы приветствуем трансферт американских технологий, в том числе совместную реализацию проектов. Следующим важным этапом нашего сотрудничества станет локализация в Казахстане производства нового поколения вакцины Превенар 20 компанией Pfizer", - отметила Гиният.

В ходе встречи были подняты вопросы совершенствования нормативной базы и создания благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов по локализации производства фармпродукции в Казахстане.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

Вакцина Превенар служит для профилактики большинства заболеваний, провоцируемых пневмококком.

Заражение пневмококком вызывает такие тяжелые заболевания, как менингит, воспаление легких, гнойный отит и другие. Вакцинация показана всем детям от 8 недель жизни до 5 лет, независимо от того, как часто они болеют.

Вакцина зарегистрирована в 2000 году и используется в 90 странах мира. 38 стран включили Превенар в Национальные календари вакцинации детей.