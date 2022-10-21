Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110

Американская Pfizer Inc. рассчитывает продавать в США вакцину от коронавируса, которую она разработала в сотрудничестве с BioNTech SE, по цене от 110 долларов до 130 долларов за дозу для взрослых.

Американская Pfizer Inc. рассчитывает продавать в США вакцину от коронавируса, которую она разработала в сотрудничестве с BioNTech SE, по цене от 110 долларов до 130 долларов за дозу для взрослых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила The Wall Street Journal представитель фармацевтической компании Анжела Лукин.

По ее словам, Pfizer пока ведет переговоры с американскими медицинскими страховыми компаниями и ожидает, что они завершатся тем, что стороны одобрят этот ценовой диапазон.

Компания планирует продавать вакцины через дистрибьютеров, так же как и в случае с другими медицинскими препаратами. При этом Pfizer будет паковать и сбывать вакцину по одной дозе, а не по несколько, как это было во время пандемии.

Лукин также отметила, что компания сможет начать продавать вакцины не ранее начала 2023 года. Это во многом зависит от того, когда истекут действующие контракты с правительством США и когда будут реализованы все уже произведенные дозы.

Pfizer полагает, что большинству клиентам не придется платить дополнительные деньги за вакцинацию, поскольку она будет входить в пакет их медицинской страховки наравне с прививкой против гриппа.

Американцы пока могут прививаться от коронавируса бесплатно по федеральной программе. Правительство в рамках первого контракта с Pfizer на 100 млн доз заплатило по 19,50 за дозу, напоминает WSJ. Согласно условиям последнего контракта, о котором было объявлено этим летом, цена поднялась до 30,50 долларов за дозу.

Американские власти ранее предупреждали, что после пандемии вакцины от COVID-19 будут реализовываться на коммерческой основе, как и другие медицинские препараты.