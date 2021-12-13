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Pfizer купит американскую фармкомпанию за 6,7 млрд долларов

Pfizer купит американскую фармкомпанию за 6,7 млрд долларов Pfizer Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за 6,7 млрд долларов США.
Здоровье
13 декабря 2021 г. 16:53
Pfizer купит американскую фармкомпанию за 6,7 млрд долларов

Pfizer Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за 6,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Pfizer заплатит 100 долларов за акцию Arena. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, причем Pfizer профинансирует ее за счет имеющихся ресурсов.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку.

В портфеле Arena широкий круг многообещающих препаратов для лечения гастроэнтерологических, дерматологических, кардиологических и других заболеваний, однако все они находятся на стадии разработки.

В Pfizer рассчитывают, что приобретение Arena дополнит круг возможностей компании в разработке препаратов для лечения воспалительных и иммунных заболеваний.

Акции Prizer прибавляют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. Стоимость бумаг Arena взлетала в цене на 92%, до 95,93 доллара.

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Версия на английском языке Pfizer to buy US pharmaceutical company for $6.7B

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