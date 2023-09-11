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Pfizer и Moderna получат разрешения в США на новые антиковидные бустеры

Pfizer и Moderna получат разрешения в США на новые антиковидные бустеры В ближайшие дни американские регуляторы одобрят новые бустерные вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Соответствующее разрешение сегодня вечером может дать Управление по контролю за медикаментами и продуктами питания (FDA).
Здоровье
11 сентября 2023 г. 17:11
Pfizer и Moderna получат разрешения в США на новые антиковидные бустеры

В ближайшие дни американские регуляторы одобрят новые бустерные вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Соответствующее разрешение сегодня вечером может дать Управление по контролю за медикаментами и продуктами питания (FDA).

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) может рассмотреть этот вопрос завтра.

Ожидается также, что регуляторы одобрят сезонные вакцины от гриппа на текущий эпидемический сезон и вакцину от респираторно-синцитиального вируса человека (HRSV). После одобрения FDA и CDC производители смогут отправлять вакцины в аптеки, больницы и медицинские страховые компании.

Нынешняя кампания по распространению бустерных вакцин от COVID-19 станет в США первой после прекращения в мае режима ЧС в области здравоохранения. Если во время пандемии правительство США само закупало антиковидные прививки у производителей и распространяло их для бесплатной вакцинации в аптеки, больницы, страховые компании и т. д., то в этот раз распространением займутся сами компании. Получить бустерную вакцину бесплатно смогут обладатели государственной медицинской страховки типа Medicare, а также владельцы страховок от частных медучреждений и сетей.

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