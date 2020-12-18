О нас
Report Georgia
Аудио новости

Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины

Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины Власти США предоставили таким фармацевтическим компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные ими вакцины от нового коронавируса.
Здоровье
18 декабря 2020 г. 00:44
Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины

Власти США предоставили таким фармацевтическим компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные ими вакцины от нового коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

"Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете", - отметил адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн. "В соответствии с законом фармацевтические компании обычно не имеют достаточной защиты", - добавил он. При этом, как подчеркивает телеканал, американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности.

Вместе с тем, указывается, что хотя Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации, воспользоваться денежными средствами довольно сложно. Так, как подчеркивают специалисты, за последние десятилетия лишь 6% подавших иски американцев смогли получить компенсацию. Кроме того, по словам Данна, правовой иммунитет, предоставляемый фармацевтическим компаниям, не только защищает их от судебных исков, но и позволяет снизить расходы на иммунизацию. "Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу препарата", - пояснил Данн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pfizer və Moderna peyvəndin əks təsirlərinə cavabdeh olmayacaq

Новости партнеров

Самое важное

Экономист: Азербайджанцы возвращаются в свои дома
"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома
17 декабря 2020 г. 18:46
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
17 декабря 2020 г. 18:37
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
17 декабря 2020 г. 16:21
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
17 декабря 2020 г. 12:07
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана
Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана
17 декабря 2020 г. 11:40
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
17 декабря 2020 г. 11:21
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
16 декабря 2020 г. 19:15
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
16 декабря 2020 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi