Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины

Власти США предоставили таким фармацевтическим компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные ими вакцины от нового коронавируса.

Власти США предоставили таким фармацевтическим компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные ими вакцины от нового коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

"Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете", - отметил адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн. "В соответствии с законом фармацевтические компании обычно не имеют достаточной защиты", - добавил он. При этом, как подчеркивает телеканал, американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности.

Вместе с тем, указывается, что хотя Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации, воспользоваться денежными средствами довольно сложно. Так, как подчеркивают специалисты, за последние десятилетия лишь 6% подавших иски американцев смогли получить компенсацию. Кроме того, по словам Данна, правовой иммунитет, предоставляемый фармацевтическим компаниям, не только защищает их от судебных исков, но и позволяет снизить расходы на иммунизацию. "Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу препарата", - пояснил Данн.