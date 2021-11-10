О нас
Report Georgia
Аудио новости

Pfizer и BioNTech запросили у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19

Pfizer и BioNTech запросили у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19 Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
Здоровье
10 ноября 2021 г. 10:06
Pfizer и BioNTech запросили у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компаний.

Вместе с заявкой были поданы данные второй из трех фаз клинических испытаний, проведенных в зарубежных странах.

К настоящему времени в Японии, где разрешено применение вакцин от коронавируса Pfizer/ BioNTech, Moderna или AstraZeneca, хотя бы одну дозу получили 77,8% населения. Полностью вакцинированы 73,1% населения Японии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pfizer asks Japan to approve COVID jab for kids

Самое важное

Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
10 ноября 2021 г. 10:37
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
9 ноября 2021 г. 12:01
Министры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
9 ноября 2021 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
9 ноября 2021 г. 00:05
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
8 ноября 2021 г. 23:01
Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора
Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора
8 ноября 2021 г. 22:48
В Баку состоялся музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы
ФотоВ Баку состоялся музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 21:38
Музыкальный фейерверк в Шуше
ФотоМузыкальный фейерверк в Шуше
8 ноября 2021 г. 21:11
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
8 ноября 2021 г. 20:50
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
8 ноября 2021 г. 08:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi