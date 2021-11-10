Pfizer и BioNTech запросили у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компаний.

Вместе с заявкой были поданы данные второй из трех фаз клинических испытаний, проведенных в зарубежных странах.

К настоящему времени в Японии, где разрешено применение вакцин от коронавируса Pfizer/ BioNTech, Moderna или AstraZeneca, хотя бы одну дозу получили 77,8% населения. Полностью вакцинированы 73,1% населения Японии.