Pfizer и BioNTech заключили с США новое соглашение на поставку вакцин от COVID-19

Pfizer Inc и ее партнер BioNTech SE заключили новое соглашение с правительством США на поставку 105 млн доз вакцины от COVID-19 на 3,2 млрд долларов. Вакцина может быть поставлена уже этим летом.

Pfizer Inc и ее партнер BioNTech SE заключили новое соглашение с правительством США на поставку 105 млн доз вакцины от COVID-19 на 3,2 млрд долларов. Вакцина может быть поставлена уже этим летом.

Как передает Report, в сообщении Pfizer говорится о том, что сделка подразумевает поставки модернизированной, адаптированной под "омикрон"-штамм вакцины, которая еще не получила одобрения регуляторов.

Средняя цена за дозу в рамках новой сделки превышает 30 долларов. Она более чем на 50% превосходит цену в 19,50 доллара за дозу, которую власти США заплатили Pfizer по условиям изначального контракта.

Консультанты во вторник рекомендовали изменить состав бустерных доз вакцины от COVID-19 на эту осень, чтобы ее можно было использовать для борьбы с появившимися недавно штаммами коронавируса.

Компании сообщили, что у властей США также есть право на покупку еще до 195 млн доз. В случае его реализации суммарное количество закупленных вакцин дойдет до 300 млн.

Новый контракт, вероятно, будет способствовать росту в 2022 году продаж вакцин Pfizer и BioNTech, которые делят прибыль. По прогнозу Pfizer, продажи вакцин от COVID-19 в этом году принесут доход в размере 32 млрд долларов. Аналитики же считают, что продажи в среднем составят около 33,6 млрд долларов.