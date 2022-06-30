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Pfizer и BioNTech заключили с США новое соглашение на поставку вакцин от COVID-19

Pfizer и BioNTech заключили с США новое соглашение на поставку вакцин от COVID-19 Pfizer Inc и ее партнер BioNTech SE заключили новое соглашение с правительством США на поставку 105 млн доз вакцины от COVID-19 на 3,2 млрд долларов. Вакцина может быть поставлена уже этим летом.
Здоровье
30 июня 2022 г. 14:51
Pfizer и BioNTech заключили с США новое соглашение на поставку вакцин от COVID-19

Pfizer Inc и ее партнер BioNTech SE заключили новое соглашение с правительством США на поставку 105 млн доз вакцины от COVID-19 на 3,2 млрд долларов. Вакцина может быть поставлена уже этим летом.

Как передает Report, в сообщении Pfizer говорится о том, что сделка подразумевает поставки модернизированной, адаптированной под "омикрон"-штамм вакцины, которая еще не получила одобрения регуляторов.

Средняя цена за дозу в рамках новой сделки превышает 30 долларов. Она более чем на 50% превосходит цену в 19,50 доллара за дозу, которую власти США заплатили Pfizer по условиям изначального контракта.

Консультанты во вторник рекомендовали изменить состав бустерных доз вакцины от COVID-19 на эту осень, чтобы ее можно было использовать для борьбы с появившимися недавно штаммами коронавируса.

Компании сообщили, что у властей США также есть право на покупку еще до 195 млн доз. В случае его реализации суммарное количество закупленных вакцин дойдет до 300 млн.

Новый контракт, вероятно, будет способствовать росту в 2022 году продаж вакцин Pfizer и BioNTech, которые делят прибыль. По прогнозу Pfizer, продажи вакцин от COVID-19 в этом году принесут доход в размере 32 млрд долларов. Аналитики же считают, что продажи в среднем составят около 33,6 млрд долларов.

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