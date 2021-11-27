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Pfizer, AstraZeneca и Moderna создают вакцины против нового штамма COVID-19

Pfizer, AstraZeneca и Moderna создают вакцины против нового штамма COVID-19 Фармацевтические гиганты одновременно заявили о работе над разработкой вакцины, которая предотвратит осложнения от нового опасного штамма коронавируса "омикрон".
Здоровье
27 ноября 2021 г. 11:52
Pfizer, AstraZeneca и Moderna создают вакцины против нового штамма COVID-19

Фармацевтические гиганты одновременно заявили о работе над разработкой вакцины, которая предотвратит осложнения от нового опасного штамма коронавируса "омикрон".

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Pfizer&BioNTech готовы адаптировать уже имеющуюся вакцину от коронавируса нового штамма. В компании ожидают большое количество данных лабораторных тестирований не позднее, чем через две недели, чтобы подтвердить, что штамм требует корректировок технологии производства вакцины.

О тестировании вакцины против нового штамма "Омикрон" сообщили также в Johnson&Johnson, а AstraZeneca уже проводит исследования в местах первых вспышек "омикрона", пишет CNBC.

Moderna в пятницу заявила, что комбинация мутаций в новом штамме "имеет значительный потенциальный риск для ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета".

В компании пояснили, что единственным путем как-то себя обезопасить от рисков "омикрона" в настоящее время является третья бустерная доза инъекции. В исследовании Moderna будут участвовать добровольцы, получившие третью дозу вакцины.

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