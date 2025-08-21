Пестициды и зараженный грунт из Имишли перевезены на специальный полигон

16:02

В Имишлинском районе Азербайджана около 450 тонн непригодных к использованию пестицидов и загрязненного слоя почвы транспортированы на полигон для обезвреживания.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), грузы, упакованные в соответствии с международными требованиями безопасности, специальным транспортом отправлены на "Полигон пестицидов Дженги" для обезвреживания.

На следующем этапе планируется полное обезвреживание пестицидов путем сжигания на предприятиях, имеющих специальную лицензию.

Одновременно на очищенных территориях будут использованы методы биоремедиации для восстановления загрязненных почв, и этот процесс будет осуществляться совместно с соответствующими государственными структурами.

Напомним, что несколько дней назад также была осуществлена перевозка непригодных к использованию пестицидов и загрязненного слоя почвы на территориях Физулинского и Самухского районов. В прошлом году аналогичный процесс был выполнен в Бейлаганском и Агстафинском районах.