Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в Центре талассемии

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены ее семьи 31 октября побывали в Центре талассемии.

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены ее семьи 31 октября побывали в Центре талассемии.

Как сообщает Report , министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал первого вице-президента и членов ее семьи об условиях, созданных в центре.

Мехрибан Алиева посетила отделение трансплантологии медицинского учреждения, новое отделение реанимации и стационар для взрослых, побеседовала с детьми, находящимися здесь на лечении, медицинскими работниками, поинтересовалась ходом лечебного процесса.

Первому вице-президенту сообщили, что Центр талассемии не только играет важную роль в лечении страдающих этим заболеванием, но и оказывает большую моральную поддержку больным и их семьям.

Мехрибан Алиева отметила, что Фонд Гейдара Алиева всегда придает большое значение деятельности Центра и здравоохранению в целом.

Отметим, что проводимые в медицинском учреждении работы, осуществляемые реформы, состояние здоровья проходящих здесь лечение больных находятся в центре постоянного внимания Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан Алиевой. Принимаемые меры по совершенствованию медицинской помощи пациентам Центра талассемии, построенного в рамках программы Фонда "Во имя жизни без талассемии", укреплению материально-технической базы этого медицинского учреждения играют важную роль в профилактике талассемии.

Напомним, что открывшийся в 2009 году Центр талассемии, являющийся специализированным медицинским учреждением, служит созданию в Азербайджане банка крови, развитию службы добровольного донорства для обеспечения безопасной и качественной кровью детей, страдающих талассемией, просвещению населения в целях предотвращения распространения талассемии и расширению сотрудничества с рядом государств, борющихся с этим заболеванием.