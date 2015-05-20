Первая леди Азербайджана поинтересовалась состоянием лиц, пострадавших в результате пожара

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева побывала сегодня в Бакинском клиническом медицинском центре №1, где поинтересовалась состоянием лиц, пострадавших в результате пожара, произошедшего в многоэтажном жилом здании в Бинагадинском районе.

Как сообщает Report, министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал первую леди Азербайджана о состоянии здоровья лиц, находящихся здесь на лечении.

Было отмечено, что во время пожара, произошедшего 19 мая в Бинагадинском районе столицы, за медицинской помощью обратились всего 56 человек. 15-и из них помощь была оказана на месте, а 41 человек были госпитализированы. 26 человек из числа помещенных в больницы были отпущены 19 мая. Один пострадавший, несмотря на усилия врачей, скончался вчера ночью. Таким образом, число погибших во время пожара достигло 15 человек. В настоящее время в больницах продолжается лечение 14 человек. А в отделении токсикологии Бакинского клинического медицинского центра №1 на лечении находятся 12 больных. Трое из пострадавших - дети. Им три, четыре года и шесть лет.

Было сообщено, что состояние больных в настоящее время оценивается как средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Лица, пострадавшие во время пожара, выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева побеседовала с пострадавшими во время пожара. Она отметила, что проведение их лечения на высоком уровне и возмещение материального ущерба, нанесенного жителям здания, находится под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева.

Выразив семьям погибших во время пожара соболезнование, первая леди сказала, что виновники происшествия понесут наказание.

Мехрибан Алиева пожелала больным скорейшего выздоровления, дала поручения, связанные с проведением работы по восстановлению их здоровья на более высоком уровне.