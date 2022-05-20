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Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения.
Здоровье
20 мая 2022 г. 02:51
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Comercio со ссылкой на главу минздрава Хорхе Лопеса Пенью.

"Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - приводит СМИ слова министра.

Пенья также сообщил, что минздрав рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.

Обезьянья оспа была выявлена в целом ряде европейских стран.

Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

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Версия на азербайджанском языке Peru hakimiyyəti “meymun çiçəyi” xəstəliyi ilə bağlı sanitar həyəcan elan edib

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