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Пережитые травмы ломают систему нейронных связей в мозге

Пережитые травмы ломают систему нейронных связей в мозге Канадские ученые из Университета Западного Онтарио доказали, что пациенты с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством (дПТСР) демонстрируют другие шаблоны мозговой активности по сравнению со здоровыми людьми.
Здоровье
30 июня 2024 г. 08:33
Пережитые травмы ломают систему нейронных связей в мозге

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио доказали, что пациенты с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством (дПТСР) демонстрируют другие шаблоны мозговой активности по сравнению со здоровыми людьми.

Как сообщает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Диссоциативное посттравматическое стрессовое расстройство — подтип ПТСР, характеризующийся наличием диссоциативных симптомов в дополнение к типичным симптомам ПТСР. Подтип дПТСР часто возникает у людей, перенесших тяжелую и длительную травму — например, многолетние издевательства в детстве или череду пережитых несчастий.

Результаты исследования показали небольшие различия в функциональных связях мозга между участниками с посттравматическим стрессовым расстройством и здоровыми участниками в височных областях мозга и правой лобно-теменной сети. Правая лобно-теменная сеть связана с вниманием, рабочей памятью и когнитивным контролем.

Различия в функциональных связях между участниками с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством и здоровыми участниками были широко распространены и гораздо значительнее.

Они охватывали подкорковые области мозга, сенсомоторные области и другие внутренние сети связи, отвечающие за процессы в состоянии покоя.

Исследователи пришли к выводу, что изменения в характере мозговой активности у людей с дПТСР помогают им компенсировать когнитивные нарушения, вызванные травмой.

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