Переселяемые в село Агалы семьи проходят медобследование

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) приступило к медицинскому осмотру семей, переселяемых в село Агалы Зангиланского района на очередном этапе.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) приступило к медицинскому осмотру семей, переселяемых в село Агалы Зангиланского района на очередном этапе.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Медосмотр проводится в подведомственных TƏBİB городской больнице №1 Сумгайытского медцентра, городских поликлиниках №2 (Наримановский район) и №12 (Сабунчинский район).

В целом 25 семей (125 человек) сдают биохимические лабораторные анализы, проходят обследование посредством УЗИ, эхокардиографии и флюорографии.

Осмотр проводится в рамках сотрудничества между Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и TƏBİB.

Основной целью медосмотра является определение общего состояния здоровья лиц, переселяемых на освобожденные от оккупации территории.