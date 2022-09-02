Переселяемые в село Агалы семьи проходят медобследование

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) приступило к медицинскому осмотру семей, переселяемых в село Агалы Зангиланского района на очередном этапе.
Об этом Report сообщили в TƏBİB.
Медосмотр проводится в подведомственных TƏBİB городской больнице №1 Сумгайытского медцентра, городских поликлиниках №2 (Наримановский район) и №12 (Сабунчинский район).
В целом 25 семей (125 человек) сдают биохимические лабораторные анализы, проходят обследование посредством УЗИ, эхокардиографии и флюорографии.
Осмотр проводится в рамках сотрудничества между Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и TƏBİB.
Основной целью медосмотра является определение общего состояния здоровья лиц, переселяемых на освобожденные от оккупации территории.