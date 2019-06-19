Перенесший инсульт национальный герой Азербайджана помещен в реабилитационный центр

“Сейчас состояние моего здоровья нормальное и я продолжаю лечение в Республиканском реабилитационном центре для инвалидов Министерства труда и социальной защиты населения".

Об этом Report сказал перенесший в Киеве (Украина) инсульт национальный герой Азербайджана Забит Гулиев.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими днями состояние здоровья улучшилось: “Я пройду здесь 21-дневный курс лечения. Одна неделя прошла. В основном, я получаю лечение физиотерапией. Врачи говорят, что после мое состояние будет лучше. Пока я не могу обходиться без посторонней помощи. Моя правая сторона почти парализована. Только нога слегка двигается".

З.Гулиев выразил удовлетворение полученным в Украине лечением: "В результате внимания и заботы со стороны президента Ильхама Алиева, будучи в Украине, я получил курс лечения на высоком уровне. Однако мое лечение здесь пока не на том уровне. Поэтому мы направим письмо в Министерство здравоохранения".

Отметим, что состояние отправившегося в Киев для участия в мероприятиях З.Гулиева резко ухудшилось 9 мая. Он был срочно госпитализирован. Лечение перенесшего инсульт в столице Украины национального героя Азербайджана З,Гулиева взято под серьезный контроль по поручению президента Ильхама Алиева. 11 мая он был размещен в Институте нейрохирургии имени акад. А.П.Ромоданова.

В конце мая З.Гулиев вернулся в Азербайджан и продолжил лечение в нейрохирургической больнице в течение 7-8 дней.