Перечислены три способа быстро избавиться от простуды

Чтобы быстро избавиться от простуды, есть три простых способа, которые не подразумевают приема дорогостоящих лекарств

Чтобы быстро избавиться от простуды, есть три простых способа, которые не подразумевают приема дорогостоящих лекарств.

Как передает Report, об этом изданию Express рассказала британский врач Сара Джарвис.

Так, по ее словам, первый способ — это спрей для горла, создающий защитный барьер от микробов. "Простуда проникает в организм через слизистые оболочки — в основном через рот и нос. Исследования показали, что спрей может сократить продолжительность симптомов простуды вдвое", — пояснила Джарвис.

Во-вторых, советует медик, для лечения можно использовать эхинацею. Однако ее нельзя применять детям. По словам эксперта, у медицины пока нет однозначных данных, какие части растения и в каком объеме нужно употреблять.

И, наконец, Джарвис порекомендовала принимать витамин С или продукты, в которых он содержится: цитрусовые, перец, брокколи, брюссельскую капусту и картофель.

Чтобы избежать распространения заболевания, врач посоветовала часто мыть руки теплой водой с мылом, а также чихать и кашлять в одноразовые салфетки, быстро их выбрасывая.