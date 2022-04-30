Переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 не имеют иммунитета от его подвариантов

Люди, переболевшие исходным омикрон-штаммом коронавируса (ВА.1) не имеют иммунитета от его подвариантов ВА.4 и ВА.5, которые сейчас быстро распространяются в ЮАР.

Люди, переболевшие исходным омикрон-штаммом коронавируса (ВА.1) не имеют иммунитета от его подвариантов ВА.4 и ВА.5.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил южноафриканский вирусолог, глава научно-исследовательской группы Института биологии инфекций имени Макса Планка, руководитель лаборатории в университете города Дурбан Алекс Сигал по завершении соответствующих исследований.

"Мы замерили иммунитет от подвариантов омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5 у людей, которые переболели исходным типом данного варианта вируса ВА.1. Результаты свидетельствуют, что указанные подварианты формируют следующую волну коронавирусной инфекции", - отметил Сигал на своей странице в Twitter.

При этом, комментируя полученные данные, южноафриканский профессор, директор Центра реагирования на эпидемии ЮАР и глава Исследовательского центра провинции Квазулу-Наталь Тулио де Оливейра подчеркнул, что человек, переболевший омикрон-штаммом ВА.1 коронавируса, не защищен от повторного инфицирования его подвариантами ВА.4 и ВА.5. "Все это подтверждает опасения относительно того, что ЮАР находится на пороге новой и пятой по счету пандемии коронавируса", - отметил он в Twitter.

Оливейра также сделал вывод о том, что COVID-19 вступил в новую фазу своего развития, когда ему не нужен новый вариант с тем, чтобы вызвать очередную пандемическую волну инфекции. "Именно это мы сейчас и наблюдаем в ЮАР с ВА.4 и ВА.5 и на восточном побережье США с ВА.2.12.1", - сообщил ученый.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил накануне, что страна, видимо, входит в пятую по счету волну коронавируса. Он отметил, что в ЮАР в последние две недели наблюдается значительное увеличение случаев заболевания COVID-19, когда в сутки заболевают более 6 тыс. человек. Быстрому распространению коронавируса в стране способствуют подварианты омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5.