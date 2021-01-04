Переболевшая COVID-19 пациентка рассказала о редких симптомах болезни

Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, переболевшая коронавирусом, рассказала о редких и болезненных симптомах инфекции

Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, переболевшая коронавирусом, рассказала о редких и болезненных симптомах инфекции, сообщает Report со ссылкой на Daily Star.

Так, помимо обычных температуры, кашля и головных болей, женщина столкнулась с отеком шеи, сильной болью в глазах, головокружением, тошнотой и дрожью.

"Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока", — описала Коллинсон свои симптомы.

Она отметила, что самое плохое самочувствие было у нее на восьмой день заболевания, лучше ей стало только на десятый день.