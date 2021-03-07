Переболевшая COVID-19 журналистка страдает от невыносимых запахов

Переболевшая коронавирусом девушка пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов

Переболевшая коронавирусом девушка пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов.

Как передает Report со ссылкой на Mirror , репортер из Северного Уэльса по имени Джеймелуиза Хадспит заразилась COVID-19 в декабре, а после выздоровления заметила, что постоянно чувствует неприятные запахи.

Долгое время она думала, что источник невыносимого запаха находится у нее в квартире, поэтому постоянно убиралась. Но позже она заметила, что чувствует этот запах и в супермаркетах, и когда гуляет с собакой.

В итоге девушка поняла, что страдает паросмией - искаженным восприятием запахов.

По ее словам, во время болезни она перестала чувствовать запахи, а спустя три месяца обоняние к ней вернулось, но не совсем.

"Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами", - пояснила журналистка.