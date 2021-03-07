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Переболевшая COVID-19 журналистка страдает от невыносимых запахов

Переболевшая COVID-19 журналистка страдает от невыносимых запахов Переболевшая коронавирусом девушка пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов
Здоровье
7 марта 2021 г. 20:18
Переболевшая COVID-19 журналистка страдает от невыносимых запахов
Джеймелуиза Хадспит

Переболевшая коронавирусом девушка пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, репортер из Северного Уэльса по имени Джеймелуиза Хадспит заразилась COVID-19 в декабре, а после выздоровления заметила, что постоянно чувствует неприятные запахи.

Долгое время она думала, что источник невыносимого запаха находится у нее в квартире, поэтому постоянно убиралась. Но позже она заметила, что чувствует этот запах и в супермаркетах, и когда гуляет с собакой.

В итоге девушка поняла, что страдает паросмией - искаженным восприятием запахов.

По ее словам, во время болезни она перестала чувствовать запахи, а спустя три месяца обоняние к ней вернулось, но не совсем.

"Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами", - пояснила журналистка.

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