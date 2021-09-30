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Педиатры о причинах распространения вируса среди детей

Педиатры о причинах распространения вируса среди детей Поскольку в основном мы вели закрытый образ жизни во время пандемии, после смягчения требований особого карантинного режима рост числа вирусных заболеваний был ожидаем.
Здоровье
30 сентября 2021 г. 14:38
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
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Поскольку в основном мы вели закрытый образ жизни во время пандемии, после смягчения требований особого карантинного режима рост числа вирусных заболеваний был ожидаем.

Об этом Report сообщил главный педиатр Министерства здравоохранения Азербайджана Эркин Рагимов.

По его словам, в Азербайджане начало расти число заражений сезонными респираторными вирусами: "На широкое распространение вирусов также оказало влияние открытие школ и детских садов. Детей старше 6 месяцев от сезонного гриппа родители могут защитить с помощью вакцинации. Если вакцина вводится впервые, то вторую дозу следует вводить с интервалом в один месяц. Кроме того, необходимо соблюдать правила личной гигиены и избегать контактов с инфицированными людьми. Если в доме есть больные люди, обязательно следует использовать маску".

Педиатр-реаниматолог Гошгар Исмаилов сообщил Report, что в последние дни, особенно среди школьников, увеличилось количество обращений в связи с сезонным гриппом.

По его словам, основными симптомами заболевания являются температура, насморк и кашель: "Сезонный грипп возникает каждый год. Это не имеет ничего общего с коронавирусом. Нужно учитывать, что дети с ослабленным иммунитетом быстрее заболевают".

Г.Исмаилов для поддержания высокого иммунитета рекомендовал отдать предпочтение пище, богатой витаминами: "Питание имеет большое значение в борьбе с болезнью. Высокий уровень иммунной системы также зависит от генетических факторов. Факторы спорта, стресса и сна тоже должны контролироваться".

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Версия на английском языке Chief pediatrician explains reasons for spread of virus among children
Версия на азербайджанском языке Baş pediatr uşaqlar arasında virusun yayılmasının səbəblərini açıqlayıb

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