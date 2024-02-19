Педиатр: Заразившемуся ОРВИ ребенку необходимо изолироваться

Педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Нигяр Джафарова рекомендует изолировать ребенка, заразившегося острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Нигяр Джафарова рекомендует изолировать ребенка, заразившегося острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщает Report, по словам педиатра, ОРВИ сами по себе не так уж опасны, опасными считаются их осложнения.

"К осложнениям относятся бронхит, пневмония, отит, ангина. Острые респираторные вирусные инфекции передаются, главным образом, воздушно-капельным путем. Но также могут передаваться через игрушки, пустышки и предметы ухода. Эти вирусы очень нестойки во внешней среде, и они разрушаются за несколько часов при комнатной температуре и под воздействием солнечных лучей. Это заболевание в основном поражает дыхательные пути. Симптомы ОРВИ начинаются с повышения температуры. У детей также могут наблюдаться утомляемость, боли в мышцах и суставах, нарушение сна, катаральные явления, боль в горле, заложенность носа или насморк. Острая респираторная вирусная инфекция часто сопровождается кашлем и насморком.

Если вирус также поражает желудочно-кишечную систему, то отмечаются такие симптомы, как рвота, диарея и боль в животе.

Обычно симптомы ОРВИ проходит через 7-10 дней. Ребенку, заразившемуся ОРВИ, необходимо изолироваться. Контакт с больными должен быть максимально ограничен. Необходимо давать больше жидкости и часто проветривать комнату. Отличным способом защиты от ОРВИ является правильное мытье рук. Ребенку следует давать пищу, богатую витаминами и минералами", - отметила Н.Джафарова.