О нас

Педиатр: Заразившемуся ОРВИ ребенку необходимо изолироваться

Педиатр: Заразившемуся ОРВИ ребенку необходимо изолироваться Педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Нигяр Джафарова рекомендует изолировать ребенка, заразившегося острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Здоровье
19 февраля 2024 г. 11:58
Педиатр: Заразившемуся ОРВИ ребенку необходимо изолироваться

Педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Нигяр Джафарова рекомендует изолировать ребенка, заразившегося острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщает Report, по словам педиатра, ОРВИ сами по себе не так уж опасны, опасными считаются их осложнения.

"К осложнениям относятся бронхит, пневмония, отит, ангина. Острые респираторные вирусные инфекции передаются, главным образом, воздушно-капельным путем. Но также могут передаваться через игрушки, пустышки и предметы ухода. Эти вирусы очень нестойки во внешней среде, и они разрушаются за несколько часов при комнатной температуре и под воздействием солнечных лучей. Это заболевание в основном поражает дыхательные пути. Симптомы ОРВИ начинаются с повышения температуры. У детей также могут наблюдаться утомляемость, боли в мышцах и суставах, нарушение сна, катаральные явления, боль в горле, заложенность носа или насморк. Острая респираторная вирусная инфекция часто сопровождается кашлем и насморком.

Если вирус также поражает желудочно-кишечную систему, то отмечаются такие симптомы, как рвота, диарея и боль в животе.

Обычно симптомы ОРВИ проходит через 7-10 дней. Ребенку, заразившемуся ОРВИ, необходимо изолироваться. Контакт с больными должен быть максимально ограничен. Необходимо давать больше жидкости и часто проветривать комнату. Отличным способом защиты от ОРВИ является правильное мытье рук. Ребенку следует давать пищу, богатую витаминами и минералами", - отметила Н.Джафарова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pediatr: "Kəskin respirator virusa yoluxan uşağın ictimai yerlərdə olması tövsiyə edilmir"

Самое читаемое

В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
13 февраля 2024 г. 20:05
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi