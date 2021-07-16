Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей

"В летний сезон гастроэнтериты чаще наблюдаются у детей в виде диареи и рвоты".

"В летний сезон гастроэнтериты чаще наблюдаются у детей в виде диареи и рвоты".

Как сообщает Report, об этом сказал педиатр Научно-исследовательского института педиатрии им.К.Фараджовой Азер Ахмедов.

По его словам, у детей заболевание чаще встречается в летний сезон: "Причин этому может быть много. Если симптомы наблюдаются 14 дней, здесь речь идет о хроническом гастроэнтерите. COVID-19 может вызывать гастроэнтерит. Потому что клинические проявления вируса включают жалобы на рвоту и диарею. Мы также знаем, что процент смертности от COVID-19 среди детей не высок. Поэтому у детей обычно предпочтение отдается симптоматическому лечению. Но не будем забывать, что не каждая рвота и диарея - это симптомы коронавируса".