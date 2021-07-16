О нас
Report Georgia
Аудио новости

Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей

Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей "В летний сезон гастроэнтериты чаще наблюдаются у детей в виде диареи и рвоты".
Здоровье
16 июля 2021 г. 16:39
Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей

"В летний сезон гастроэнтериты чаще наблюдаются у детей в виде диареи и рвоты".

Как сообщает Report, об этом сказал педиатр Научно-исследовательского института педиатрии им.К.Фараджовой Азер Ахмедов.

По его словам, у детей заболевание чаще встречается в летний сезон: "Причин этому может быть много. Если симптомы наблюдаются 14 дней, здесь речь идет о хроническом гастроэнтерите. COVID-19 может вызывать гастроэнтерит. Потому что клинические проявления вируса включают жалобы на рвоту и диарею. Мы также знаем, что процент смертности от COVID-19 среди детей не высок. Поэтому у детей обычно предпочтение отдается симптоматическому лечению. Но не будем забывать, что не каждая рвота и диарея - это симптомы коронавируса".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pediatrician: COVID-19 in children may cause gastroenteritis
Версия на азербайджанском языке Pediatr: "COVID-19 uşaqlarda qastroenteritlərə səbəb ola bilir"

Экслюзивные новости

Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
12 июля 2021 г. 16:12
Разрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 июля 2021 г. 15:09
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi