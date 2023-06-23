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​​​​​​​Партия ввезенного из России замороженного мяса индейки признана непригодной к употреблению

​​​​​​​Партия ввезенного из России замороженного мяса индейки признана непригодной к употреблению Партия замороженного мяса индейки, ввезенная в Азербайджан из России, признана непригодной к употреблению.
Здоровье
23 июня 2023 г. 16:57
​​​​​​​Партия ввезенного из России замороженного мяса индейки признана непригодной к употреблению

Партия замороженного мяса индейки, ввезенная в Азербайджан из России, признана непригодной к употреблению.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В образцах, взятых из партии 1039,5 кг замороженной голени индейки производства ООО "ПензаМолинвест", импортированной из России ООО "Лайм и Ко", была обнаружена сальмонелла.

По данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством. Также был наложен временный запрет на ввоз данной продукции производителем в нашу республику, о чем было направлено уведомление в соответствующее учреждение страны-экспортера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyadan gətirilən 1 tondan artıq dondurulmuş hind quşu əti yararsız çıxıb

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