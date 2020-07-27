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ВОЗ: Пандемия коронавируса ускорилась

ВОЗ: Пандемия коронавируса ускорилась В ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций
Здравоохранение
27 июля 2020 г. 17:13
ВОЗ: Пандемия коронавируса ускорилась

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускорилась.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло в два раза. "В ВОЗ поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться", — признал Аданом Гебрейесус. По его словам, в ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананг и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных. В настоящий момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса — двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 16,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 649 тысяч человек.

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