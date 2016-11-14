Пан Ги Мун: более 420 млн человек в мире страдают диабетом

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Как сообщил генсек ООН, число больных за последние 35 лет практически удвоилось, причем наибольший рост наблюдался в странах с низким и средним уровнем дохода.

Более 420 млн человек в мире страдают диабетом - болезнью, которая может привести к серьезным последствиям, в том числе отказу печени, а также оказывает негативный эффект на экономику стран. Как передает Report, об этом сообщает TASS.

Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в письменном послании по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом.

"Около 422 млн человек живут с диабетом. Заболевание ведет к сокращению продолжительности жизни, и, если им не заниматься, может привести к серьезным последствиям, в том числе ампутации конечностей, сердечным приступам и отказу печени. Она оказывает опустошительный эффект на семейные бюджеты и экономики стран" - отметил Пан Ги Мун. По его словам, "с каждым годом диабет становится все более распространенным заболеванием, в основном из-за старения населения и растущей проблемы ожирения". Как сообщил генсек ООН, число больных за последние 35 лет практически удвоилось, причем наибольший рост наблюдался в странах с низким и средним уровнем дохода.

Административный глава ООН напомнил, что на сегодняшний день диабет служит основной причиной слепоты и потери зрения по всему миру. "Из-за того, что изменения наступают безболезненно и постепенно, люди зачастую осознают проблему только тогда, когда их зрение начинает падать. На этом этапе уже может быть слишком поздно, чтобы вернуть его", - сказал генсек, призвав страдающих диабетом регулярно проходить медосмотр с обязательной проверкой у окулиста, а также следить за уровнем сахара в крови и давлением.

По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом Пан Ги Мун призвал власти стран обратить внимание на профилактику и лечение болезни. "Давайте сосредоточимся на предотвращении и улучшении услуг в сфере здравоохранения, чтобы все те, кто страдает этой изнурительной болезнью, получили поддержку, в которой нуждаются", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября - в день рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом выдвинул идею, приведшую к созданию инсулина в 1922 году. С 2007 года дата отмечается под эгидой ООН на основе резолюции, принятой за год до этого. Документ, в частности, призывает страны разработать программы по борьбе с сахарным диабетом и уходом за больными.