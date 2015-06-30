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    ​Памела Веннинг: Минздрав Азербайджана достойно выполнил все требования и обязательства во время "Баку-2015"

    Руководитель департамента высоко оценил уровень оказанных во время Евроигр медицинских услуг

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Руководитель Департамента медицинских услуг и контроля за допингом Организационного комитета I Европейских игр Памела Веннинг направила письмо в министерство здравоохранения.

    Об этом Report сообщили в отделе международных связей министерства.

    Бывший глава медуслуг Оргкомитета Лондонской олимпиады и руководитель Департамента медицинских услуг и контроля за допингом Оргкомитета I Европейских игр Памела Веннинг высоко оценила уровень оказанных во время Евроигр медицинских услуг. В адресованном министру здравоохранения Октаю Ширалиеву письме говорится:

    "Настало время, и я покидаю Баку и должна вернуться в Объединенное королевство. Хочу выразить Вам и возглавляемой Вами команде признательность за невероятный образец сотрудничества и высокий уровень медицинских услуг во время Европейских игр.

    Минздрав выполнил все требования и обязательства в соответствии со стандартами медицинских услуг Евроигр. Вы, в прямом смысле слова, проявили самоотверженность и достойно выполнили свой долг. Сервисы скорой медицинской помощи и госпитали оказали исключительные услуги в соответствии с нашими предложениями".

    Далее в письме П.Веннинг отмечает прекрасную работу команды, проработавшей вместе с ними плечом к плечу в штабе Евроигр: "Проявив инициативу, они справились со всеми требованиями и будучи уверенными в успешности работы, взяли на себя весь процесс контроля.

    Проявленные во время учений лидерские способности, сплоченность при реализации новых программ и адаптации процедур, достойны одобрения.

    В свою очередь, своей профессиональной работой, эта команда воодушевила врачей, медсестер, студентов-медиков.

    Надеюсь, что набранный опыт послужит прекрасным источником для проведения в дальнейшем в Вашей стране широкомасштабных международных мероприятий, и я с интересом буду следить за этим. Я испытываю чувство гордости от того, что мне посчастливилось работать с Вами и Вашей командой". 

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