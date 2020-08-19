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Пакистан приступит к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

Пакистан приступит к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса Агентство по надзору за лекарствами Пакистана одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с китайской компанией CanSinoBio и Пекинским институтом биотехнологий.
Здоровье
19 августа 2020 г. 08:57
Пакистан приступит к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

Агентство по надзору за лекарствами Пакистана одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с китайской компанией CanSinoBio и Пекинским институтом биотехнологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает газета Pioneer.

"Третий этап испытаний рекомбинантной новой коронавирусной вакцины аденовирусного вектора типа 5 (Ad5-nCoV) будет проходить в Международном центре химических и биологических наук в Карачи в сотрудничестве с CanSinoBiо. В настоящее время испытания этой вакцины также проводятся в Китае, Чили, Аргентине и вскоре начнутся в Саудовской Аравии", - приводит издание заявление пакистанского ведомства.

В испытаниях в Пакистане, которые продлятся 56 суток, примут участие 200 добровольцев из различных этнических групп населения. "Если результаты испытаний будут успешными, вакцина Ad5-nCov станет легко доступной для населения Пакистана по приемлемым ценам", - сообщили представители агентства по надзору за лекарствами.

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