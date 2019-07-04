Отсутствие врачей-токсикологов в Азербайджане - специальность упразднена, штата нет - ИССЛЕДОВАНИЕ

- Есть ли здесь врач-токсиколог, помимо вас?

- Нет. Да я и сам по специальности не врач-токсиколог. Просто мне поручено вести больных, пострадавших от укусов змей, скорпионов и отравившихся.

- Может лучше повезти больного в одну из больниц в соседнем районе, или вызвать оттуда токсиколога?

- Ни в одном районе нет токсиколога. Он есть только в Баку. Можете повезти своего больного в отделение токсикологии 1-го Клинического медцентра.

- А если состояние пациента ухудшится и вы, как врач, окажетесь в трудной ситуации, что же вы предпримите?

- Как только в больницу поступают пострадавшие от укусов змей и ядовитых насекомых, мы тут же связываемся с главным токсикологом Азербайджана, завотеделением токсикологии 1-го Клинического медицинского центра Азером Магсудовым, описываем ему состояние пациента и ведем лечение, следуя его рекомендациям.

Этот диалог состоялся между родственниками пострадавшего от укуса змеи и отчаянно борющимся за его жизнь врачом Гахской центральной районной больницы. Впоследствии пациент был доставлен в Баку и помещен в отделение токсикологии.

Возникает вполне закономерный вопрос: от укуса змей больше всего страдают жителей районов, так отчего же в региональных больницах нет врачей-токсикологов?

Report провел собственное исследование, чтобы выяснить, в чем проблема

В прошлом году в Азербайджане от укусов змей пострадали 106 человек, от укусов каракурта – 16 и еще 24 человека - от укуса скорпионов. В апреле-июне текущего года в отделение токсикологии 1-го Клинического медцентра обратились 44 пострадавших от укусов змей. Пострадавшие – жители Ширвана, Гаджигабула, Шемахи, Габалы, Шамкира, Евлаха и Гянджи. Летальных исходов зафиксировано не было.

В апреле текущего года три человека получили консультации по поводу укусов скорпиона, а в мае 1 человек пострадал от укуса каракурта и двое – от укусов скорпиона. В июне в отделение токсикологии 1-го Клинического медцентра с таким диагнозом поступили 7 человек. Получив соответствующее лечение, пострадавшие были выписаны. Смертельных исходов зафиксировано не было.

Во многих региональных больницах нет врачей-токсикологов, но...

Главный токсиколог Азербайджана, завотделением токсикологии 1-го Клинического медцентра Азер Магсудов сообщил Report, что укусы змей и ядовитых насекомых, как правило, фиксируются с апреля по ноябрь.

По словам главного токсиколога, наиболее часто обращаются жители Барды, Евлаха, Исмаиллы, Гаджигабула, Шемахи, Гаха, Шеки и Товуза: "От укуса змей в больницу поступают, преимущественно, молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. Это люди, занимающиеся сельсхозработами или пастухи".

А.Магсудов признал, что во многих центральных районных больницах нет врачей-токсикологов, вместе с тем отметив, что соответствующие специалисты есть в Гяндже, Мингячевире и Лянкяране. "За последние два года врачи иного профиля, сохранив основное место работы, проходят месячный курс по токсикологии. Отсутствие в региональных больницах токсиколога не создает проблем, поскольку там есть реаниматологи, которые могут оценить состояние больного. Кроме того, действует услуга "санавиации" Министерства здравоохранения, посредством которой наши специалисты при необходимости в течение нескольких часов могут быть доставлены куда необходимо. В случае укуса змей, отравления и возникновения иных обстоятельств врачи консультируются с нами. Если пациент находится в тяжелом состоянии, наши специалисты выезжают на место и в случае необходимости пациента доставляют в Баку".

Главный токсиколог Азер Магсудов "Отсутствие в региональных больницах токсиколога не создает проблем".

В каких случаях пациента доставляют в Баку?

По словам A.Магсудова, после укуса змеи нельзя теребить кожу вокруг места укуса, или массировать мышцы, расположенные в непосредственной близости, в противном случае яд быстро распространится по всему телу. А.Магсудов отметил, что к месту укуса можно приложить стерильный бинт или обвязать его, ни в коем случае не стягивая. И обязательно доставить в больницу, где пострадавшему будет введена сыворотка. "В больнице пострадавшему вводят сыворотку, ставят капельницу и наблюдают за состоянием. Если наблюдаются улучшения, то доставлять пациента в Баку даже не придется. У каждого организма разная сопротивляемость. Порой приходится вводить две сыворотки".

Описывая состояние пострадавшего от укуса змей, А.Магсудов отметил: "На теле остается след укуса. Постепенно состояние человека становится тяжелым, место укуса краснеет, а спустя пару часов набухает, наблюдается головокружение, тошнота и даже рвота. В летние месяцы в лесах и прибрежных зонах следует быть бдительными, по возможности, брать с собой сыворотки. В центральных районных больницах достаточно сывороток и все они бесплатны".

Пострадавшего бесплатно доставляют из района в Баку

Главврач Станции скорой и неотложной помощи Минздрава Миралам Джалалов в интервью Report заявил, что услуга "санавиации", позволяющая доставить пациента из района в Баку, совершенно бесплатна: "При поступлении обращения из регионов, наши врачи незамедлительно выезжают на место. В нашем распоряжении имеются транспортные средства – реанимобили. Пострадавшим, как правило, оказывают помощь на месте. При необходимости, доставляют в Баку. Главное, вовремя сделать сыворотку".

Главврач Станции скорой и неотложной помощи Минздрава Миралам Джалалов "Услуга "cанавиации", позволяющая доставить пациента из района в Баку, совершенно бесплатна".

Почему в Медицинском университете упразднена специализация "токсикология"?

Специальность "клиническая токсикология" входила в список медицинских специальностей с 1982 года с момента формирования в нашей стране этой отрасли, взрастив плеяду азербайджанских врачей-токсикологов. Однако в 2000 году специальность была упразднена.

По словам главного токсиколога города Баку Исмаила Эфендиева, недостаток токсикологов в стране вызывает обеспокоенность: "В свое время в Медицинском университете была специальность "клиническая токсикология", но вот уже несколько лет как она упразднена. В других странах эту область курируют целые кафедры, а в нашем медицинском университете нет кафедры и даже курса по острым отравлениям на уровне бакалавриата. После получения диплома по специальности анестезиолог-реаниматолог есть всего лишь краткосрочный курс по токсикологии. Разумеется, этого недостаточно. В ходе анкетирования среди врачей, резидентов и студентов стало очевидно, что у них недостает знаний по клинической токсикологии. К сожалению, без изменения списка специальностей, эту проблему устранить не удастся. Это должно решаться непосредственно на уровне Кабинета министров".

По словам И.Эфендиева, специалисты в области токсикологии получили образование в советское время, да и их насчитывается всего 15-16 человек.

В чем видит выход ректор?

Ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли сообщил Report, что список специальностей врачей утверждается Кабинетом министров. По его словам, среди 42 специальностей нет отдельной по токсикологии. Ректор отметил, что знания по токсикологии можно получить только в рамках специальности "внутренние болезни": "Студенты или резиденты по окончании Лечфака могут в дальнейшем работать терапевтами и специализироваться в токсикологии".

Г.Герайбейли подчеркнул, что в районных больницах на токсикологов отдельный штат не выделяется, поэтому говорить об отсутствии или наличии врачей-токсикологов тоже нет смысла.

Ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли "В районных больницах на токсикологов отдельный штат не выделяется, поэтому говорить об отсутствии или наличии врачей-токсикологов тоже нет смысла".

"Устранить эту проблему можно следующим образом: в учебной программе по "внутренним болезням" следует увеличить часы преподавания по предмету "токсикология". Терапевт, имеющий знания по токсикологии, в дальнейшем, после изменений учебной программы, сможет получить еще больше знаний. В дальнейшем при внесении изменений в программу обучения этот вопрос должен быть обязательно рассмотрен. Программу обучения утверждает Министерство здравоохранения и образования. А предложения должны подготовить и представить специалисты".

Реакция правительства

Отвечая на запрос Report, в Кабинете министров сообщили, что предложения об увеличении числа преподаваемых в вузах специальностей должны быть подготовлены и представлены правительству Министерством образования.

В Министерстве образования Report сообщили, что в 2018/2019 учебном году прием студентов в бакалавриат велся по 5 специальностям (Лечебное дело, Военно-врачебное дело, Медицинская профилактика, Стоматология и Фармацевтика). "Открытие новых специальностей может быть рассмотрено на основе обращения учредителя вуза", - отметили в министерстве.

В Министерстве здравоохранения Report сообщили, что при необходимости в центральных районных больницах могут быть открыты штаты на врачей-токсикологов, однако в настоящее время в Клиническом медцентре действует отделение токсикологии, оказывая услуги населению республики".

Главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев "В Азербайджане должна быть восстановлена специальность "клиническая токсикология".

Мнение эксперта: специальность "токсикология" должна быть восстановлена

По мнению главного токсиколога города Баку Исмаила Эфендиева, в Азербайджане должна быть восстановлена специальность "клиническая токсикология": “Прогнозы свидетельствуют о том, что из года в год растет численность отравлений химикатами. Сюда же относятся массовые отравления, а также отравления с целью суицида. Речь не только об укусах змей. Отсутствие профильных врачей может создать определенные трудности в оказании первой медицинской помощи".