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Отравившихся донерами в Баку выписали домой

Отравившихся донерами в Баку выписали домой 17:30
Здоровье
13 декабря 2021 г. 18:22
Отравившихся донерами в Баку выписали домой

Все 8 человек, отравившиеся донерами накануне в Баку и помещенные в Клинический медицинский центр, отпущены домой.

Об этом сообщили Report в Клиническом медицинском центре.

Несмотря на то, что во время прибытия в Клинический медицинский центр состояние отравившихся оценивалось как среднетяжелое, за короткий промежуток времени удалось их вылечить.

Напомним, что все отравившиеся покупали донер с куриным мясом в донерной «Dönər Market» вблизи торгового центра «28 Mall»

По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование. Работа объекта, занимающегося продажей донеров, приостановлена.

Также для выяснения причин произошедшего начато расследование сотрудниками Агентства продовольственной безопастности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dönərdən zəhərlənənlər xəstəxanadan evə buraxılıb

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