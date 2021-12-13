Отравившихся донерами в Баку выписали домой

17:30

Все 8 человек, отравившиеся донерами накануне в Баку и помещенные в Клинический медицинский центр, отпущены домой.

Об этом сообщили Report в Клиническом медицинском центре.

Несмотря на то, что во время прибытия в Клинический медицинский центр состояние отравившихся оценивалось как среднетяжелое, за короткий промежуток времени удалось их вылечить.

Напомним, что все отравившиеся покупали донер с куриным мясом в донерной «Dönər Market» вблизи торгового центра «28 Mall»

По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование. Работа объекта, занимающегося продажей донеров, приостановлена.

Также для выяснения причин произошедшего начато расследование сотрудниками Агентства продовольственной безопастности Азербайджана.