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Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан

Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан Отменено требование по сдаче ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан.
Здоровье
15 апреля 2022 г. 00:00
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан

С сегодняшнего дня отменено требование по сдаче ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Согласно решению Кабинета министров от 14 апреля 2022 года, с 15 апреля отменено требование о предоставлении документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, для въезда в Азербайджан;

При внутренних перелетах пассажиры не обязаны предоставлять документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Кроме того, предоставление документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, с 15 апреля не требуется пассажирам регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку, проезжающего через территорию Ирана.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycana giriş üçün COVID-19-a dair PCR testi tələbi ləğv olunub

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