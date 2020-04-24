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TƏBİB: Полная отмена карантинного режима может привести к новой волне заражений

Отмена карантинного режима может привести к новой волне заражений

"Применение карантинного режима предотвратило массовое распространение коронавируса в стране". 

Как сообщает Report, об этом выступая на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, возникла необходимость в смягчении мер и поэтапной ликвидации карантинного режима: 

"Ряд стран готовится поэтапно выйти из карантинного режима. Полная ликвидация карантинного режима может привести к новой волне массового заражения. Поэтому карантинный режим нужно ликвидировать поэтапно". 

Касаясь вопроса вакцинации, Р.Байрамлы сказал: "Решение проблемы вакцинации в течение ближайшего года под вопросом. Поэтому граждане должны серьезно относиться к данному вопросу". 

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