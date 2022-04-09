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Открытие Координационного центра по пересадке органов ожидается через два месяца

Открытие Координационного центра по пересадке органов ожидается через два месяца "В настоящее время офис Координационного центра по трансплантации органов и тканей человека в Азербайджане ремонтируется. Офис откроется примерно через два месяца".
Здоровье
9 апреля 2022 г. 11:51
Открытие Координационного центра по пересадке органов ожидается через два месяца

"В настоящее время офис Координационного центра по трансплантации органов и тканей человека в Азербайджане ремонтируется. Офис откроется примерно через два месяца".

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Министр отметил, что в этом центре так же будет находится Комиссия по этике: "Все детали будут раскрыты во время открытия офиса. Основная цель центра – создание централизованной базы нуждающихся в трансплантации органов лиц, построение справедливого с точки зрения медицины приоритетного ряда, а также формирование базы доноров органов. Основной вопрос связан с изъятием органов и (или) тканей у трупа, то есть с посмертным донорством. В связи с этим ведется довольно обширная работа".

Т.Мусаев напомнил, что в Азербайджане утверждены критерии смерти мозга и добавил, что проводятся специальные тренинги привлеченных к процессу специалистов: "Мы верим, что в ближайшее время Координационный центр начнет работать в соответствии с международными стандартами. Наше общество увидит полностью прозрачное осуществление этого процесс, как и в других передовых странах".

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Версия на азербайджанском языке Orqan köçürülməsi ilə bağlı Koordinasiya Mərkəzinin açılacağı vaxt məlum olub

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