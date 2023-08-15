​​​​​​​Отец: Ниджат пришел в себя после наркоза, он находится в реанимации

"Ниджат пришел в себя после наркоза и в настоящее время находится в реанимации"

"Ниджат пришел в себя после наркоза и в настоящее время находится в реанимации".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал Нафис Муталлимов, отец блогера Ниджата Шакирли, получившего тяжелые травмы в результате автомобильной аварии.

"Несмотря на то, что я сам врач к сыну меня пока не пускают, поскольку он находится в реанимации. Врачи говорят, что он останется в реанимации и сегодня. Авария произошла вчера, когда он с другом возвращался в город. В результате инцидента Ниджат лишился части правой руки ниже локтя", - сказал отец пострадавшего.

В Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева управляемый блогером Ниджатом Шакирли автомобиль марки Porsche врезался в грузовой автомобиль, за рулем которого находился Рамиз Аивазов.

В результате ДТП скончался пассажир Ниджата Шакирли, житель Гянджи Руслан Мамедов 1996 г.р. При этом находящийся на месте происшествия Фахри Рустамов получил травму руки при попытке оказать помощь. Н.Шакирли и Фахри Рустамов были доставлены в медучреждение, находящееся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.