Освобожден от должности директор Научно-исследовательского института кардиологии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Директор Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Д.М.Абдуллаева Адиль Бахшали оглу Бахшалиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, в связи с этим министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ.

Согласно приказу, А.Бахшалиев уволен с работы в соответствии с пунктом "а" части 2-й статьи 68 Трудового кодекса.

Еще одним приказом на должность директора Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Д.М.Абдуллаева назначена Гюльназ Махир гызы Дадашева.