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    Освобожден от должности директор Научно-исследовательского института кардиологии

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Директор Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Д.М.Абдуллаева Адиль Бахшали оглу Бахшалиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, в связи с этим министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ.

    Согласно приказу, А.Бахшалиев уволен с работы в соответствии с пунктом "а" части 2-й статьи 68 Трудового кодекса.

    Еще одним приказом на должность директора Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Д.М.Абдуллаева назначена Гюльназ Махир гызы Дадашева.

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