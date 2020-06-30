Особый карантинный режим продлят еще на две недели

"Деятельность Оперативного штаба при Кабинете министров находится под особым контролем и вниманием президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, коронавирус - это война, и она продолжается: "До 5 июля был введен усиленный карантинный режим. Есть мнения и рекомендации о продлении карантинного режима на 2 недели. Об этом будет дана информация".