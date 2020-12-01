Осложнение, от которого умирает каждый четвертый пациент с COVID-19

Пациенты, долго находящиеся в отделениях интенсивной терапии, подвергаются риску грибковых инфекций, или микозов. Грибок развивается в легких, что увеличивает вероятность летального исхода.

Пациенты, долго находящиеся в отделениях интенсивной терапии, подвергаются риску грибковых инфекций, или микозов. Грибок развивается в легких, что увеличивает вероятность летального исхода.

Как передает Report со ссылкой на "Известия" , больные на ИВЛ, а также на длительном лечении антибиотиками и питании через капельницу, могут заразиться двумя видами микозов. Первый обусловлен грибами Candida.

"Вероятность развития грибкового сепсиса в таком случае составляет около 1-2%. Летальность составляет около 50%, то есть каждый второй умирает", - объяснил завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ Мечникова Николай Климко.

Второй вид появляется благодаря грибам рода Aspergillus. Из-за них возникает грибковая пневмония. Аспергилез развивается из-за сочетания нескольких факторов: коронавирусная инфекция плюс лечение глюкокортикостероидами и биологическими иммуносупрессорами.

Прием антибиотиков тоже увеличивает риск возникновения микозов. При этом отказаться от препаратов нельзя - они действительно спасают от коронавируса. Но подавляют иммунитет настолько, что развивается грибок.

Николай Климко пояснил, что образование микозов замечают не сразу. Прогноз выживаемости при этом неблагоприятный - от 16 до 25 процентов COVID-пациентов на ИВЛ умирают именно от грибковых инфекций, пишут "Известия".