Орхан Мамедов: В Азербайджане создана основа для доведения медицинских услуг до современных стандартов

В Азербайджане создан благоприятный фундамент для доведения медицинских услуг до современных стандартов, укрепления материально-технической базы системы.

В Азербайджане создан благоприятный фундамент для доведения медицинских услуг до современных стандартов, укрепления материально-технической базы системы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

По его словам, приоритетным направлением является повышение конкурентоспособности предпринимателей и компаний, работающих в этой сфере, приведение их в соответствие с современными стандартами.

O.Мамедов добавил, что создание в стране предприятий, занимающихся производством медицинской продукции, крайне важно: "Развитие фармацевтического сектора послужит привлечению новых инвестиций. Регулярно проводились встречи с предпринимателями различных секторов экономики. Предприниматели, работающие в сфере фармацевтики, также стараются воспользоваться всеми возможностями, созданными для них".