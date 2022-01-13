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Органы здравоохранения призвали население вакцинироваться бустерной дозой

Органы здравоохранения призвали население вакцинироваться бустерной дозой Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медстрахованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями обратились к населению.
Здоровье
13 января 2022 г. 12:20
Органы здравоохранения призвали население вакцинироваться бустерной дозой
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Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медстрахованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями обратились к населению.

Как передает Report, в обращении указанных структур отмечается, что в результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

"Для защиты от нового штамма органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться бустерной дозой, чтобы снова повысить уровень антител в организме, учитывая, что защитный иммунитет снижается через 6 месяцев после второй дозы или выздоровления от болезни. Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила особого карантинного режима. Соблюдение дистанции, использование масок и чистота рук - единственный способ защиты сея от болезни независимо от мутации вируса",- говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Buster doza ilə bağlı əhaliyə çağırış edilib

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