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Report Georgia

Организовано медобследование жителей обстрелянного армянами села

Организовано медобследование жителей обстрелянного армянами села Для жителей села Агдам Товузского района организовано бесплатное медобследование
Здоровье
10 августа 2020 г. 13:18
Организовано медобследование жителей обстрелянного армянами села
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Обследуются жители села, обстрелянного армянами.

В рамках проекта бесплатного медицинского обследования, реализуемого "ASAN хидмет" и частным медицинским учреждением, были обследованы жители села Агдам Товузского района.

Как сообщили Report в ASAN, для жителей села было организовано бесплатное медицинское обследование по месту проживания. Основной целью выездного медицинского обследования является популяризация профилактического обследования и здорового образа жизни.

Проект охватывает, преимущественно, малоимущие слои населения.

Отметим, что проект выездного медицинского обследования осуществляется с 2017 года. Среди прошедших обследование был сын шехида Эльшада Мамедова.

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