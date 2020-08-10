Организовано медобследование жителей обстрелянного армянами села

Обследуются жители села, обстрелянного армянами.
В рамках проекта бесплатного медицинского обследования, реализуемого "ASAN хидмет" и частным медицинским учреждением, были обследованы жители села Агдам Товузского района.
Как сообщили Report в ASAN, для жителей села было организовано бесплатное медицинское обследование по месту проживания. Основной целью выездного медицинского обследования является популяризация профилактического обследования и здорового образа жизни.
Проект охватывает, преимущественно, малоимущие слои населения.
Отметим, что проект выездного медицинского обследования осуществляется с 2017 года. Среди прошедших обследование был сын шехида Эльшада Мамедова.