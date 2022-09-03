Организован медиатур в Liv Bona Dea International Hospital

Организован медиатур в Liv Bona Dea International Hospital.

Организован медиатур в Liv Bona Dea International Hospital.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия представители СМИ были проинформированы о деятельности медицинского учреждения и медицинских инновациях.

В больнице на 8209 коек - 12 операционных и 2 кабинета ангиографии, 156 коек стационарных пациентов, отделение общей реанимации на 28 коек, помещение реанимации отделения сердечно-сосудистой хирургии на 6 коек, отделение реанимации новорожденных на 7 коек и отделение неотложной помощи на 12 коек.

Как сообщили журналистам, медицинское оборудование в больнице изготовлено ведущими компаниями США, Германии, Японии, Италии, Франции, Англии, Швеции, Бельгии и Испании. В соответствии с соглашением, заключенным между Bona Dea International Hospital и Liv Medical Group, больница предоставляет услуги высокого уровня в области здравоохранения под брендом Liv Bona Dea.

Сюда входят услуги по трансплантации печени, сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим операциям, ортопедической хирургии, хирургии позвоночника, а также всевозможные рутинные и генетические скрининговые тесты с рождения, а также диагностические и лечебные услуги.

Отметим, что больница, отвечающая высоким стандартам, является первым медицинским учреждением в нашей стране и регионе, получившим оценку Совместной международной комиссии (JCI).

Открытие госпиталя состоялось 27 марта 2018 года с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Liv Bona Dea Hospital является одним из наиболее важных инвестиций сети Liv Hospital, которая работает в Турции с 2013 года за пределами страны.