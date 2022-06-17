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Министр: Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией с интересом встречен международными организациями

Министр: Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией с интересом встречен международными организациями Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией был с интересом встречен международными организациями.
Здоровье
17 июня 2022 г. 11:20
Министр: Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией с интересом встречен международными организациями

Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией был с интересом встречен международными организациями.

Как передает Report, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, Азербайджан смог принять быстрые меры в борьбе с пандемией COVID-19. Под руководством президента была создана рабочая группа, увеличено количество мест в больницах. Все меры реализовывались в содействии с ВОЗ.

Министр заявил, что во время пандемии в СМИ распространялась ложная информация о COVID-19: "Мы должны бороться и с дезинформацией. Во время пандемии мы стали свидетелями множества такого рода ложных информаций. Потом это превратилось в антипрививочную пропаганду".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Pandemiya ilə bağlı saxta məlumatlarla mübarizə aparmalıyıq”

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