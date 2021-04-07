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Опровергнута связь между группой крови и риском заражения COVID-19

Опровергнута связь между группой крови и риском заражения COVID-19 Американские ученые опровергли информацию о том, что группа крови влияет на риск заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
7 апреля 2021 г. 03:49
Опровергнута связь между группой крови и риском заражения COVID-19

Американские ученые опровергли информацию о том, что группа крови влияет на риск заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, специалисты проанализировали течение заболеваний более 100 тысяч пациентов. Отмечается, что исследователи не могут дать однозначное объяснение полученных ранее результатов, свидетельствующих о влиянии группы крови на риск заражения COVID-19.

По мнению ученых, это могло произойти из-за чистой случайности, генетических различий, географических особенностей проведения исследования и других искажающих результаты факторов.

В марте ученые обнаружили связь между группой крови и коронавирусом. Согласно полученным результатам, вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови. Вирус использует белковый комплекс RBD для того, чтобы прикрепляться к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания зависит легкость заражения человека. Тем не менее, по словам ученых, их исследование не позволяет понять, как будет протекать болезнь у пациента, но дает возможность оценить влияние фактора группы крови на этот процесс.

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